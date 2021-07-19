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«Я не хочу, чтобы Уэс уходил». Йокич отказался выступать в поддержку назначения Ансельда в «Уизардс»

«Денвер» хотел, чтобы лидер клуба Никола Йокич публично выступил в поддержку назначения Уэса Ансельда-младшего главным тренером «Вашингтона», однако серб отказался это делать.

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