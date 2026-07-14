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Лавров назвал действия Киева в Черном море терроризмом

Лавров назвал действия Киева в Черном море терроризмом

Терроризмом действия украинских властей в Азовском и Черном морях назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

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