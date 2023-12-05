Отец актера Гармаша попал в реанимацию

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Отец актера Сергея Гармаша находится в Москве в реанимации. По предварительной информации, у 90-летнего мужчины возникли осложнения после операции на тазобедренном суставе.
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