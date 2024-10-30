Парламентские выборы в Грузии не дали ожидаемых результатов, что, естественно, заставило атлантистские элиты поставить их под сомнение, хотя международные наблюдатели ОБСЕ не отметили каких-либо серьезных нарушений.
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