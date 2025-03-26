Новые кварталы создадут в столице по программе КРТ

Новые кварталы создадут в столице по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвесторы и городские операторы планируют построить 6,7 миллиона квадратных метров жилья для целей программы реновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии