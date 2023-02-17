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Рэшфорд, Крыськив, Окампос и Дисаси претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы. На награду претендуют: – нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (гол и 5 ударов в игре с «Барселоной»); – защитник «Монако» Аксель Дисаси (гол, 2 отбора и 6 возвратов мяча в матче с «Байером»); – вингер «Севильи» Лукас Окампос (гол и результативная передача в матче с ПСВ); – полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив (гол «Ренну»).

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