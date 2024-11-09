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Парламентская газета

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Китайский парламент завершил очередную сессию

Китайский парламент завершил очередную сессию

По результатам очередной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принят рад важных законов, в том числе одобрено решение о повышении потолка долговых обязательств местных правительств.

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