Китайский парламент завершил очередную сессию

По результатам очередной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принят рад важных законов, в том числе одобрено решение о повышении потолка долговых обязательств местных правительств.
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