В ООН готовы изучить данные о сексуальном насилии ВСУ в Курской области

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что готовы изучить данные о возможном сексуальном насилии со стороны ВСУ в отношении мирных жителей Курской области, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан.