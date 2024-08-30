В ООН готовы изучить данные о сексуальном насилии ВСУ в Курской области

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что готовы изучить данные о возможном сексуальном насилии со стороны ВСУ в отношении мирных жителей Курской области, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан.
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