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Царьград

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Министерство сельского хозяйства оценило ущерб урожаю в 70 млн рублей

Министерство сельского хозяйства оценило ущерб урожаю в 70 млн рублей

В 2026 году из-за ливней в Башкирии ущерб урожаю составил 70 млн рублей. Чрезвычайная ситуация длилась с 7 июля по 31 августа, пострадали 4,3 тыс.

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