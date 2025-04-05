"Я здесь закон": Приезжий на крутом "Гелике" прикатил и разнес детскую площадку - его отпрыску мешали играть

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге разыгралась настоящая драма, достойная голливудского боевика, только вместо спецэффектов — разбитый спортивный инвентарь, а вместо супергероя — лысый мужик с пузом и гонором размером с Уральские горы.
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