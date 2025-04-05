"Я здесь закон": Приезжий на крутом "Гелике" прикатил и разнес детскую площадку - его отпрыску мешали играть

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Ё-моё-бург  уже давно русофобский ГАДЮШНИК!!
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6 час.
iv
igor vinogradov
это уже уголовка, желательно показная!
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
это быдло ещё не в тюрьме? почему???????????
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6 час.
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