"Я здесь закон": Приезжий на крутом "Гелике" прикатил и разнес детскую площадку - его отпрыску мешали играть

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге разыгралась настоящая драма, достойная голливудского боевика, только вместо спецэффектов — разбитый спортивный инвентарь, а вместо супергероя — лысый мужик с пузом и гонором размером с Уральские горы.