Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Феликс хочет уйти из «Атлетико» зимой. «ПСЖ» и «Баварии» он интересен

«ПСЖ» и «Баварии» интересен Жоау Феликс, который хочет уйти из «Атлетико». 22-летний игрок намерен покинуть мадридский клуб зимой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх