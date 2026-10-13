ЦБ Аргентины заложил почти все золото и проиграл $1 млрд

Центральный банк Аргентины поставил на кон почти все золото страны и в 2025 году потерял на сделках с ним $1 023 млн, хотя сам металл за год подорожал на 65%.
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