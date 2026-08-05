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Отказ от проходных ролей и новое увлечение: как сейчас живёт звезда «Солдат» Ольга Фадеева

Отказ от проходных ролей и новое увлечение: как сейчас живёт звезда «Солдат» Ольга Фадеева

В начале двухтысячных роль медсестры Ирины Пылеевой в сериале «Солдаты» принесла Ольге Фадеевой огромную популярность.

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