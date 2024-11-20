Пентагон заявил о полной боеготовности сил стратегического сдерживания США

Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии полной боеготовности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя стратегического командования Пентагона контр-адмирала Томаса Бьюкенена.
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