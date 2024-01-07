ГТРК «Татарстан» подвела итоги года

Минувший год стал запоминающимся для нашего коллектива. Гостелерадиокомпания «Татарстан» представила проекты, создаваемые совместно с Комиссией при Раисе Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и языков народов, проживающих в республике.
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