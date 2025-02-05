Кимбалл: отсутствие договора между РФ и США по ядерному оружию увеличит риски

Отсутствие нового договора России и США об ограничении стратегических ядерных вооружений помимо вероятного роста количества развёрнутых боеголовок двух стран может ускорить наращивание арсенала такого оружия Китаем, что приведёт к увеличению глобального ядерного риска.
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