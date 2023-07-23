Лукашенко отжег! Об "экскурсии" Вагнера в Варшаву и о помоще Западной Украине

Сергей Ипатов

"Очень просятся на запад. "Разрешите нам! ". Прикольный троллинг). Или нет? Не троллинг? Они же это несерьёзно, да? Блин, я уже ни в чем не уверен. " Заявил, что его страна, Белоруссия, готова помочь жителям Западной Украины, если польские войска вторгнутся в этот регион" Конечно, Белоруссия не может остаться в стороне и не вмешаться, только дурак этого не понимает. Она просто обязана вмешаться, уверен, весь мир поддержит столь благородный порыв помощи Белоруссии братскому народу и не посмеет помешает ей в столь важном для всего мира действии! Можно сказать, что это её Миссия на данном этапе Истории