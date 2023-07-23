Батьку сейчас не надо даже комментировать. Можно просто цитировать. Вот это Александр Лукашенко сказал об «экскурсии» музыкантов в Варшаву и Жешув: - Может быть, и не следовало говорить.
Лукашенко отжег! Об "экскурсии" Вагнера в Варшаву и о помоще Западной Украине
Комментарии
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Сергей Ипатов
"Очень просятся на запад. "Разрешите нам! ". Прикольный троллинг). Или нет? Не троллинг? Они же это несерьёзно, да? Блин, я уже ни в чем не уверен. " Заявил, что его страна, Белоруссия, готова помочь жителям Западной Украины, если польские войска вторгнутся в этот регион" Конечно, Белоруссия не может остаться в стороне и не вмешаться, только дурак этого не понимает. Она просто обязана вмешаться, уверен, весь мир поддержит столь благородный порыв помощи Белоруссии братскому народу и не посмеет помешает ей в столь важном для всего мира действии! Можно сказать, что это её Миссия на данном этапе Истории
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6 час.
Александр Ткаченко
Сперва западная украина потом Беларусь аппетит приходит во время еды. Вспомните Гитлера, к тому же 100 лет прошло Гейропе пора за очередной порцией люлей.
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2 час.
виталий сукачев
Защищать руками России.
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12 мин.
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