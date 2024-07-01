Пошел следующий месяц лета 😍 а я вам забыл скинуть отчет дня Молодежи в Сочи. Погуляли с сыном хорошо 👍 Вообще ваш покорный слуга @markunasov входит в состав Совета Молодежи при главе г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пошел следующий месяц лета 😍 а я вам забыл скинуть отчет дня Молодежи в Сочи. Погуляли с сыном хорошо 👍 Вообще ваш покорный слуга @markunasov входит в состав Совета Молодежи при главе г.