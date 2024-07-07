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Военное обозрение

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Нардеп ВРУ Безуглая призвала командование ВСУ уйти в отставку на фоне последних потерь в авиации и ПВО

Нардеп ВРУ Безуглая призвала командование ВСУ уйти в отставку на фоне последних потерь в авиации и ПВО

Российские беспилотники залетают на 100 км в тыл ВСУ, а сбивают их только на бумаге.

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