Собянин сообщил о создании производства лечебных кормов для животных из приютов

Правительство Москвы приняло решение о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку специализированных (лечебных) кормов для кошек и собак, которые содержатся в городских приютах.
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