Участник СВО из Бурятии отдал сыну свою почку для трансплантации

Житель Бурятии спас своего сына от смерти, отдав свою почку на трансплантацию. Это история любви и преданности делу, которая стала возможной благодаря программе трансплантации почки, запущенной в республике в 2021 году.
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