Не обязательно делать зарядку только для повышения энергии — она также может помочь расслабиться и улучшить координацию

Не обязательно делать зарядку только для повышения энергии — она также может помочь расслабиться и улучшить координациюНебольшая серия упражнений от главного тренера сборной Крыма по бодибилдингу Татьяны Дементьевой - ваш ключ к отличному настроению@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .
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