Не обязательно делать зарядку только для повышения энергии — она также может помочь расслабиться и улучшить координацию

Не обязательно делать зарядку только для повышения энергии — она также может помочь расслабиться и улучшить координациюНебольшая серия упражнений от главного тренера сборной Крыма по бодибилдингу Татьяны Дементьевой - ваш ключ к отличному настроению@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .