Гросси: ЗАЭС уже больше недели остается без внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) более недели остается без внешнего электроснабжения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводит пресс-служба ведомства в соцсети X.
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