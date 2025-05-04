Появились кадры уничтожения вражеских безэкипажных катеров у берегов Крыма

Появились кадры уничтожения вражеских безэкипажных катеров у берегов КрымаСовместная работа бойцов добровольческого отряда «Восьмёрка» и военнослужащих министерства обороны РоссииКрым 24 | @tvcrimea24Читать подробнее+видео>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии