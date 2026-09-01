Министерство иностранных дел России представит сенсационное расследование о преступлениях Киева на форуме «Диалог о фейках», который состоится 22 сентября в Москве с участием главы ведомства Сергея Лаврова.
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