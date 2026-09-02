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Ряд стран ЕС в знак солидарности с Германией устроили флешмоб с вызовами российских дипломатов из-за дрона в Лейпциге

Ряд стран ЕС в знак солидарности с Германией устроили флешмоб с вызовами российских дипломатов из-за дрона в Лейпциге

Ряд стран ЕС солидаризировались с Германией в ее обвинениях России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и устроили настоящий флешмоб с вызовами российских дипломатов в свои дипведомства.

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