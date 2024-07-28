Приезжий таксист объяснил на чем именно он вертел правоохранительные органы и, что сделает с Бастрыкиным

# Чернильница Небольшая, но довольно любопытная история приключилась в городе Видное, где очередной «герой» продемонстрировал всю свою любовь к коренному населению страны в которой он находится, ну и заодно к правоохранительным органам.
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