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Невилл о «Челси»: «Оборона не выглядит солидно, им придется подписать больше игроков. Бардзальи, Боннучи и Кьеллини – лучшие, кого я видел, настоящие гиганты»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл раскритиковал оборону «Челси» после поражения от « Арсенала » (1:2) в 3-м туре АПЛ .

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