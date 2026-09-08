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«Брата тебе никто не заменит, кроме тебя самого. Работай за двоих»: Валерий Пономаренко рассказал, как спасся от алкоголизма после смерти брата-близнеца

Валерий Пономаренко из юмористического проекта «Кривое зеркало» рассказал, как после смерти брата-близнеца Александра ему удалось справиться с алкоголизмом.

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