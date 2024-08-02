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"Золотые мальчики" пошли вразнос. Дело не только в мигрантах - в "верхах" озвучили тяжелое признание

"Золотые мальчики" пошли вразнос. Дело не только в мигрантах - в "верхах" озвучили тяжелое признание

Фото: Царьград Выводы о терактах в Дагестане и подмосковном "Крокус Сити Холлле" сделаны. В "верхах" озвучили тяжелое признание.

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Комментарии
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Антон Фоменко
Мигрантам прочистили мозги .А золотые мальчики делали от безнаказанности.у нас так всегда-власть и все  остальные знают, что руководитель беспридельничает. Но регулярно платит откаты на верх .И пока ничего не случилось,всем удобно и власть ничего менять не хочет. так чему удивляться ?Все обо всем было известно...
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3 час.
Людмила Е
Уже поздно что-то менять. Уже всё корнями вросло. Только корчевать. Но себя корчевать никто не будет Поэтому решения нет Только болтовня.
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3 час.
Вячеслав 5
Золотые мальчики.золотые девочки-недавно посмотрел сюжет с детьми у которых ордена и медали уже висят по месту?- кому скоро нужны будут ордена и медали ваши.если они доступны уже всем?-ордена и медали получают в основном во время военных или иных действий-кого мы хотим победить.а затем наградить...дальше продолжать нет смысла господа.
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3 час.

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