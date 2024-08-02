"Золотые мальчики" пошли вразнос. Дело не только в мигрантах - в "верхах" озвучили тяжелое признание

Антон Фоменко Мигрантам прочистили мозги .А золотые мальчики делали от безнаказанности.у нас так всегда-власть и все остальные знают, что руководитель беспридельничает. Но регулярно платит откаты на верх .И пока ничего не случилось,всем удобно и власть ничего менять не хочет. так чему удивляться ?Все обо всем было известно...

Людмила Е Уже поздно что-то менять. Уже всё корнями вросло. Только корчевать. Но себя корчевать никто не будет Поэтому решения нет Только болтовня.