Несколько машин столкнулись на 37-м километре МКАД

На внутренней стороне 37-го километра МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
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