Михаил Мурашко о будущем здравоохранения: акцент на технологии и доступность

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Старт нового этапа в 2025–2030 годах это не просто продолжение работы, а значительный прогресс в развитии системы здравоохранения, заявил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко на заседании коллегии Минздрава России, посвященном итогам работы за 2024 год и задачам на 2025 год.