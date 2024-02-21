«Военная машина, победившая Наполеона и Гитлера»: Трамп восхитился Россией

Россия — это военная машина, которая победила Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, заявил бывший президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о противостоянии европейских союзников Штатов по НАТО и РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии