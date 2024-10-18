СНАЧАЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУТИНА, ПОТОМ БРИКС. ТОКАЕВ ОБИЖАЕТ ДРУЗЕЙ, ИДЯ НА ПОВОДУ У ЗАПАДА

Вопрос эксперту: чем дорог для нас Казахстан? Ураном, поставками товаров (запрещенных Западом по экспорту)? Какой баланс торговли с Казахстаном? При введении торговых ограничений, не пострадает ли и наша экономика?

Модест

Надо было ещё вчера элиту бабайскую перекупать. Теперь только уничтожать придётся, иначе нам хохлоина дисней-лендом покажется, когда в Казахстане полыхнёт. И не надо про 15% русских. В хохляндии наверное половина русских, которые ассимилировались в хохлосвинов. Нормальные русские уже давно из Казахстана свинтили, остались идейные, которые казахи больше, чем сами кыргыз-кайсаки. Читал как-то отповедь одной русско-язычной казахстанки по поводу северо-казахстанских земель, так там оксанки рядом не валялись - злоба и агрессия пёрли так, что у меня шерсть на загривке поднялась.