FT узнала о стремлении Трампа навязать Украине мир без гарантий

Санкции против России будут смягчены.фото: flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of StafИзбранный президент США Дональд Трамп намерен принудить Украину к заключению мирного соглашения без гарантий безопасности, 28 декабря сообщила газета Financial Times.
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