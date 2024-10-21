Экс-игрок СКА Рыбин заявил, что Овечкин не побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Бывший игрок петербургского СКА Максим Рыбин признался, что не верит в то, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Грецтки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).