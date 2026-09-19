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Царьград

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Пилот нарисовал Мону Лизу в небе над США: за полётом следили 73 тысячи человек

Пилот нарисовал Мону Лизу в небе над США: за полётом следили 73 тысячи человек

Американский пилот на Cessna R182 Skylane RG создал в небе изображение Моны Лизы.Американский пилот на самолёте Cessna R182 Skylane RG создал в небе над США изображение Моны Лизы.

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