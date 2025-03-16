“Маньяк из гаража”: убийца женщин носил кличку «падальщик»

Летом 2020 года в небольшом подмосковном городе Кашира произошло громкое событие: местный житель, сантехник ЖЭКа Андрей Ежов, был задержан силовиками по подозрению в серийных убийствах и сексуальных преступлениях.
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