Значимые достижения в криптотехнологиях 2024-го года

В 2024 году в криптоиндустрии произошли значительные технологические прорывы. Ключевым событием стало обновление Ethereum под названием Dencun, направленное на улучшение масштабируемости и снижение комиссий в сетях второго уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии