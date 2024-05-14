В Музее Академии художеств покажут работы Петра Бучкина и реалистов XIX-XX веков

В Парадных залах пройдут две экспозиции с работами из коллекции Научно-исследовательского музея, Угличского Государственного историко-архитектурного и художественного музея, Вологодской областной картинной галереи и Фонда реалистического искусства Валерия Пустарнакова.
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