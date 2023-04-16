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Попасть во что-либо из такого оружия было очень сложно, как и удержать его от перекоса

Попасть во что-либо из такого оружия было очень сложно, как и удержать его от перекоса

﻿﻿Здравствуйте, дорогой читатель, уважаемые дамы и господа. На этот раз я хотел бы предоставить вам подборку уникального и интересного на мой взгляд многоствольного оружия.

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