Попасть во что-либо из такого оружия было очень сложно, как и удержать его от перекоса

Здравствуйте, дорогой читатель, уважаемые дамы и господа. На этот раз я хотел бы предоставить вам подборку уникального и интересного на мой взгляд многоствольного оружия.
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