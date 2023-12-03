Расчет миномета «Сани» показал, как работает по ВСУ на Угледарском направлении

Расчеты модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику украинских боевиков на открытой местности и в укрытиях на Угледарском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии