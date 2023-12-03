Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет миномета «Сани» показал, как работает по ВСУ на Угледарском направлении

Расчет миномета «Сани» показал, как работает по ВСУ на Угледарском направлении

Расчеты модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику украинских боевиков на открытой местности и в укрытиях на Угледарском направлении.

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