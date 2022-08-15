Челябинская область нарастила оборот розничной торговли

Южный Урал стал единственным регионом УрФО с положительной динамикой. Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг субъектов Уральского федерального округа по обороту розничной торговли за первые шесть месяцев 2022 года.
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