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Поражены железнодорожный узел, ремонтный завод и объекты 11-го зенитного ракетного полка ВСУ в городе Шепетовка

Поражены железнодорожный узел, ремонтный завод и объекты 11-го зенитного ракетного полка ВСУ в городе Шепетовка

Не прошло и двух часов, как ставленник киевского режима во Львове объявил о «почти на 99% восстановленном электроснабжении всего города», как по целям там снова наносятся удары.

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