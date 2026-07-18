Происшествия
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Происшествия

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Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Котовске и Электростали

Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Котовске и Электростали

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак, совершенных вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области (ст.

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