Госдеп назвал действия КНР против судов Филиппин нарушением международного права

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки представил заявление, в соответствии с которым в недавнем конфликте судов в Южно-Китайском море КНР продемонстрировала «безрассудное пренебрежение» безопасностью филиппинцев и международным правом.
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