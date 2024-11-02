Школа и жилой дом в Калуге остались без тепла

Ненастным утром 2 ноября стало известно, что в Калуге перестали подавать тепло в одну из школ и жилой многоквартирный домНенастным утром 2 ноября стало известно, что в Калуге перестали подавать тепло в одну из школ и жилой многоквартирный дом.
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