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ФНС: налоговые сборы в новых регионах РФ выросли на треть по сравнению с 2022-м

ФНС: налоговые сборы в новых регионах РФ выросли на треть по сравнению с 2022-м

Налоговые сборы в новых регионах РФ в 2023 году выросли на треть (34%) по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил замруководителя ФНС Константин Чекмышев на расширенном заседании коллегии Счетной палаты, передает "Ведомости".

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