ФНС: налоговые сборы в новых регионах РФ выросли на треть по сравнению с 2022-м

Налоговые сборы в новых регионах РФ в 2023 году выросли на треть (34%) по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил замруководителя ФНС Константин Чекмышев на расширенном заседании коллегии Счетной палаты, передает "Ведомости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии