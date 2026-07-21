Новые взрывы в Одессе, Сумах, Харькове: российские удары продолжаются Россия в ночь с понедельника на вторник нанесла новые удары по Украине, уже.
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Новые взрывы в Одессе, Сумах, Харькове: российские удары продолжаются Россия в ночь с понедельника на вторник нанесла новые удары по Украине, уже.
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