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Home renovation project leads to discovery of wallet lost for 51 years

A carpenter working on a renovation project at a Nova Scotia home made an unusual discovery: a wallet that had been lost by its owner 51 years earlier.

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