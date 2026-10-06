Home renovation project leads to discovery of wallet lost for 51 years

A carpenter working on a renovation project at a Nova Scotia home made an unusual discovery: a wallet that had been lost by its owner 51 years earlier.
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